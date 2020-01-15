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Стрельба в школе в Техасе: есть жертвы

15 января, 03:39

Старшекласснику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

Стрельба была открыта в школе в американском Хьюстоне (штат Техас – Ред), один учащийся погиб, подозреваемого разыскивает полиция. Об этом сообщил местный телеканал KHOU11.

Старшекласснику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. К школе прибыли сотрудники полиции. Они расспрашивают учащихся о подробностях случившегося.

Также в США эвакуировали несколько районов вокруг армейской базы из-за угрозы взрыва бомбы.

Ранее в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника произошла стрельба.

Как рассказали местные власти, двое мужчин хотели ограбить магазин в городе Корал-Гейблс. Уходя от полиции, они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки и взяли в заложники водителя, но за ними уже мчались полицейские. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка.

Жертвами перестрелки стали заложник и мужчина, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов застрелили грабителей.

Напомним, недавно на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС США. После содеянного он застрелился.

А 3 августа 2019 года в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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