Стрельба в школе в Техасе: есть жертвы

Стрельба была открыта в школе в американском Хьюстоне (штат Техас – Ред), один учащийся погиб, подозреваемого разыскивает полиция. Об этом сообщил местный телеканал KHOU11.

Старшекласснику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. К школе прибыли сотрудники полиции. Они расспрашивают учащихся о подробностях случившегося.

#BREAKING The student shot at Bellaire High School this afternoon has died. https://t.co/dScPRUtqOU