Несвободные и несправедливые: в США дали оценку выборам в Беларуси

США призывают власти Беларуси уважать права граждан на участие в мирных собраниях

США считают состоявшиеся в Беларуси президентские выборы несвободными и несправедливыми.

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Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает ТАСС.

"Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс", – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты также призывают власти Беларуси уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы.

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"Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях", – подчеркивается в документе.

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Состоявшиеся выборы в Беларуси вызвали беспокойство и в Европейском Союзе. Европейцы не оценили действия власти против активистов и могут провести саммит относительно событий в стране.

Напомним, во время протестов в Беларуси были задержаны около трех тысяч участников акций – об этом заявило МВД страны. Протесты прошли в 33 населенных пунктах страны. Пострадали, по официальным данным, 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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