Во время протестов в Беларуси задержаны три тысячи людей

В ночь протестов в Беларуси были задержаны порядка трех тысяч участников акций.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, цитирует ТАСС.

"Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тысяч человек. Из них около тысячи в Минске и более двух (тысяч) в других регионах республики", — сказала Чемоданова.

Протесты прошли в 33 населенных пунктах страны. Пострадали, по официальным данным, 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Силовики утверждают, что боевое оружие в сторону протестующих не применяли.

"Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — сказала пресс-секретарь МВД.

В тренде Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

Реклама

Напомним, ранее Следственный комитет Беларуси заявил, что изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить всех участников протестов.

Кроме того, в МВД опровергли информацию о том, что под колесами автозака погиб человек. Власти страны настаивают, что погибших во время протестов нет.

Как известно, во время столкновений в Минске пострадал корреспондент из Харькова. К счастью, госпитализация не понадобилась.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама