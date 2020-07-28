Невероятная скорость: Трамп заявил, что США сэкономили годы для разработки вакцины против коронавируса

Глава Белого дома уверяет, что вакцина появится к концу года

Американская вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, – сообщает Белый дом.

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"В рамках "Операции "Невероятная скорость" мы сэкономили годы, затрачиваемые на разработку вакцины. Я слышал очень позитивную информацию, мы находимся в очень хорошей форме", —заявил президент.

Трамп напомнил, что США производят большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам. Кроме того, он в очередной раз пообещал, что препарат будет доступен и "людям по всему миру".

Цель "Операции "Невероятная скорость", по словам американского президента, — создать и распространить порядка 300 млн вакцин к январю 2021 года.

Президент ожидает "хороших новостей в ближайшее время" по поводу разработки лекарства от инфекции. В то же время глава государства призвал американцев быть бдительными, соблюдать социальную дистанцию, строгие правила гигиены, избегать массовых скоплений людей, а также "носить маски, когда это целесообразно". Он вновь указал на понижение уровня смертности в стране от нового коронавируса.

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Ранее американская биотехнологическая компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Сейчас в испытаниях будут участвовать около 30 тысяч добровольцев. "Вторая вакцина может вступить в третью фазу клинических испытаний в течение нескольких дней", — заметил при этом Трамп.

Он также уверен американская экономика в кратчайшие сроки восстановится после вызванного коронавирусом кризиса. "Ничего подобного не происходило со времени окончания Второй мировой войны", — резюмировал хозяин Белого дома, говоря о последствиях распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что глобальный альянс назвал максимальную цену вакцины от коронавируса.

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