Новая отставка в Белом доме: известно, кто покинет команду Трампа в ближайшие дни

Сегодня, 13:29

Президент США очень недоволен работой одного из членов администрации, поэтому освободит свою подчиненную от исполнения обязанностей

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен лишить Кирстьен Нильсен кресла главы министерства внутренней безопасности.

Источники The Washington Post в американской администрации сообщили, что она покинет свою должность уже "в ближайшие дни", поскольку Трамп недоволен ее работой и постоянно ее критикует, что, соответственно, не нравится и самой Нильсен.

Помощники министра на правах анонимности заявили, что такой подход Трампа вызван непониманием всех деталей иммиграционной политики.

При этом он не воспринимает объяснения своей подчиненной, когда она объясняет проблемы, вызванные некоторыми его предложениями в этой сфере. В частности, главу Белого дома вывел из себя отказ закрыть границу с Мексикой, что является просто неосуществимой задачей.

Стоит отметить, что одним из главных защитников Кирстьен Нильсен выступает глава аппарата Белого дома Джон Келли, у которого она служила первым заместителем в его бытность министром внутренней безопасности.

Напомним, что 7 ноября Дональд Трамп отправил в отставку министра юстиции и генерального прокурора Соединенных Штатов Джеффа Сешнса.

Кроме того, в данный момент он занят поиском кандидата на место постоянного представителя США в ООН, поскольку действующий постпред Никки Хейли подала в отставку.

Мы также писали, что в прошлом месяце президент США намекнул на скорую отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Белый дом, отставка, нелегалы, мигранты, Трамп, Дональд Трамп
Источник:

"Сегодня"

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