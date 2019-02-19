Новая стрельба в США: погибли трое детей и женщина
Правоохранительные органы считают, что произошло вооруженное нападение
В Соединенных штатах произошла новая стрельба, жертвами которой стали трое малолетних детей и женщина. Инцидент произошел на окраине города Седар в штате Мичиган.
Об этом сообщило в понедельник, 18 февраля, информагентство Associated Press.
"Трое детей и женщина были найдены мертвыми в результате очевидных огнестрельных ранений в одном из домов в западной части штата Мичиган", – отмечается в сообщении.
По словам шерифа округа Кент, где произошел инцидент, жертвы были обнаружены правоохранителями после телефонного сообщения в службу спасения 911.
Как уточнили представители местных властей, трое детей были в возрасте начальной школы и младше. В то же время, имели ли жертвы родственные связи, а также о других деталях инцидента не сообщается.
Правоохранительные органы считают, что произошло вооруженное нападение. Стрелок находится на свободе. Расследование продолжается.
Напомним, 15 февраля в результате стрельбы в американском городе Аврора (штат Иллинойс) в здании компании Henry Pratt погибли пять человек .
Ранее мы писали, что 14 февраля в США снова стреляли в школе.
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