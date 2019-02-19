Новая стрельба в США: погибли трое детей и женщина

Правоохранительные органы считают, что произошло вооруженное нападение

Фото: Pixabay

Новая стрельба в США: погибли трое детей и женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b02/e15/5c4b02e1550b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b02/e15/5c4b02e1550b1.jpg 2019-02-19T06:52:38+02:00 США Правоохранительные органы считают, что произошло вооруженное нападение

В Соединенных штатах произошла новая стрельба, жертвами которой стали трое малолетних детей и женщина. Инцидент произошел на окраине города Седар в штате Мичиган.

Об этом сообщило в понедельник, 18 февраля, информагентство Associated Press.

"Трое детей и женщина были найдены мертвыми в результате очевидных огнестрельных ранений в одном из домов в западной части штата Мичиган", – отмечается в сообщении.

По словам шерифа округа Кент, где произошел инцидент, жертвы были обнаружены правоохранителями после телефонного сообщения в службу спасения 911.

Как уточнили представители местных властей, трое детей были в возрасте начальной школы и младше. В то же время, имели ли жертвы родственные связи, а также о других деталях инцидента не сообщается.

Правоохранительные органы считают, что произошло вооруженное нападение. Стрелок находится на свободе. Расследование продолжается.

Напомним, 15 февраля в результате стрельбы в американском городе Аврора (штат Иллинойс) в здании компании Henry Pratt погибли пять человек .

Ранее мы писали, что 14 февраля в США снова стреляли в школе.

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