Новая встреча Трампа и Ким Чен Ына: президент США сделал заявление

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что открыт для еще одной встречи на высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя Пхеньян сигнализирует, что не заинтересован в возобновлении зашедших в тупик ядерных переговоров.

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"Я понимаю, что они хотят встретиться, и мы обязательно сделаем это. Я бы сделал это, если бы думал, что это будет полезно", -сказал Трамп в интервью для Grey Television, передает "Голос Америки".

На вопрос о целесообразности саммита президент США ответил, что у него "хорошие отношения" с северокорейским лидером и встреча "могла бы быть" продуктивной.

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Северная Корея дважды за последнее время заявляла, что не заинтересована в новых переговорах с США.

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Напомним, первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. На саммите глав США и КНДР в феврале 2019 года главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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