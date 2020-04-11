Facebook будет следить за пользователями, а в РФ случилась истерика из-за лунной программы Трампа: главные новости мира

Как Северной Корее удалось избежать эпидемии коронавируса и другие новости мира уходящей недели, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

104-летняя итальянка победила коронавирус

После сообщений о том, что в Италии зафиксировали наименьшее количество смертей за три недели, стало известно, что 104-летняя итальянка, пережившая испанский грипп 1918 года, стала старейшим в мире человеком, пережившим коронавирус, сообщает Daily Mail.

Ада Зануссо заболела в своем доме престарелых в Биелле, на севере Италии, 17 марта. Она получила положительный результат на COVID-19 после того, как в прошлом месяце у нее были постоянные приступы рвоты, лихорадка и затрудненное дыхание.

Как сообщает La Repubblica, ее сын Джампьеро сказал, что подозревал, что его мама была больна COVID-19, из-за большого количество случаев заболевания в ее доме престарелых, где она проживает – там от коронавируса умерли 20 человек.

104-итальянка победила коронавирус. Фото: twitter.com/lultimoalbero

"Но сейчас она восстанавливается, и врачи считают ее самым старым человеком в мире, который выздоровел. Она уже встает с постели и садится на стул. Она нисколько не потеряла своей ясности ума. Ее восстановление – большая радость и награда для всех тех, кто заботился о ней в эти трудные дни", – рассказывает один из врачей.

Ранее эксперт объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии.

В ООН рассказали, каких преступлений стало больше на карантине

Вместе во вспышкой коронавируса в мире фиксируется вспышка случаев домашнего насилия, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

По его словам – в некоторых странах удвоилось количество женщин, обращающихся с жалобами на насилие. В то же время медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и не могут оперативно реагировать. Генсек ООН призвал все правительства включить в национальные планы борьбы с коронавирусом также положения о предотвращении насилия в отношении женщин.

"Мы знаем, что изоляция на дому и карантин необходимые для преодоления коронавируса. Но в результате женщины могут оказаться в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению. В последние недели во время усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасной глобальной вспышки насилия в семье. Я призываю все правительства включить положения о предотвращении насилия в отношении женщин и возмещения вреда, причиненного в результате такого насилия, в свои национальные планы борьбы с коронавирусом, в качестве одной из основных частей", – сказал Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гутерриш.

Планы Трампа на освоение Луны вызвали истерику в России

Соединенные Штаты больше не рассматривают космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Об этом говорится в указе в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, который подписал президент США Дональд Трамп, ранее заявивший, что скоро американские астронавты высадятся на Марс.

В документе говорится, что космос как юридически, так и физически служит "уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния", поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы "стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе".

В указе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. Согласно резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

В Роскосомосе нервно отреагировали на планы американской администрации.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - сказал заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, комментируя подписанный Дональдом Трампом указ.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter отметил, что Трампом подписал два указа "о фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел" и о чрезвычайном положении в США из-за коронавируса, которые могут быть связаны между собой.

"Пытаемся понять, как эти указы связаны меж собой", – написал он.

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

В мире все еще есть страны, где официально не подтверждены случаи заражения коронавирусом. В их числе Йемен, Туркменистан, Таджикистан, Южный Судан, Вануату, Микронезия, Науру, Самоа и еще около десятка государств, включая Северную Корею, которая считается самой закрытой в мире страной с жесткой диктатурой. Об этом пишет BBC News.

"До сих пор ни один человек не был заражен новым коронавирусом в нашей стране. В КНДР для борьбы с заболеванием предприняли упреждающие меры, такие как регулярные проверки населения, карантин для всех граждан, въезжающих в страну, тщательная дезинфекция, а также закрытие границ и блокирование морских и воздушных путей", – рассказывает директор Центрального противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мен Су.

Северная Корея приняла меры против распространения вируса намного быстрее, чем многие другие страны азиатского региона. В конце января КНДР закрыла свои границы и позже изолировала сотни иностранцев в столице страны Пхеньяне. Кроме того, специалисты отмечают хорошую подготовленность системы здравоохранения Северной Кореи. Правда, страна может испытывать проблемы с современным медицинским оборудованием. Зарубежные эксперты уверены, что заявление Северной Кореи об отсутствии коронавируса является пропагандой и демонстрирует желание ее властей сохранить "имидж непобедимого государства".

"Вероятно, в КНДР происходили единичные случая заражения, но массовой вспышки действительно нет", – считают южнокорейские специалисты.

Американские медики также заявляют о том, что отсутствие вируса в Северной Корее не соответствует действительности. Страна граничит с Китаем и Южной Кореей, а учитывая объем трансграничной торговли и экономические отношения, вряд ли это возможно. При этом полномасштабную вспышку заболевания в КНДР американцы называют "маловероятной".

Facebook будет следить за перемещением пользователей в рамках борьбы с пандемией

Американская компания Facebook будет собирать данные о перемещении пользователей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Специалисты компании, начиная с текущей недели, будут собирать данные о местонахождении пользователей на территории США и предоставлять их федеральным и местным властям. Информация будет носить анонимный характер и будет использована исключительно для составления статистических показателей, а также в выстраивании методов борьбы с распространением инфекции.

По сведениям руководства Facebook, за счет получения такого массива данных властям будет проще отслеживать выполнение населением требований о соблюдении социальной дистанции. Кроме того, на основе полученной информации можно будет следить за тем, насколько серьезно жители США относятся к рекомендациям властей не покидать дома без крайней необходимости, а также выявлять штаты, между которыми наиболее активно перемещается население, создавая тем самым угрозу распространения коронавируса.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 10,6 тыс. человек. В мире, по последним данным, коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.

Также главный инфекционист США указал на важную особенность коронавируса.

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