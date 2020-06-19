Новые лидеры: изменились страны с наибольшим количеством зараженных коронавирусом

В мире в первой десятке стран-лидеров по числу заразившихся произошли значительные изменения, а всего за неделю миллион человек в мире заразились новой пневмонией.

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Государства Европы, ставшей следующим после Китая очагом пандемии коронавируса, отходят на второй план, так как темпы распространения инфекции здесь снизились до 2-3%, а кое-где — и менее 1%. А их место занимают страны Азии и Латинской Америки.

Первыми остаются США — более 2,1 млн инфицированных. Прирост за неделю здесь достиг 8,3% против 7,6% неделей ранее.

На втором месте — Бразилия, где число заразившихся приближается к 1 млн. Недельный прирост составил 22% — гораздо меньше, чем в мае, когда он достигал 50%.

На третьем оказалась Россия с 568 тысячами подтвержденных случаев.

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Четвертую и пятую позиции занимают Индия (более 380 тыс. инфицированных) и Великобритания (более 300 тыс.). Но ситуация в этих странах разная: если в Индии недельный прирост составил 28%, то в Великобритании — всего 3,1%.

На седьмом месте, вслед за Испанией, находится Перу (более 244 тыс.), а на девятом — после Италии — Чили (более 225 тысяч). В Перу прирост за семь дней опустился до минимальных для этой страны 14%, в Чили он почти вдвое выше — 25%. Замыкает десятку Иран, где число инфицированных достигло примерно 200 тыс., а вот Германия и Франция теперь занимают 11-е и 12-е место соответственно.

Ранее сообщалось, что ВОЗ заявила, что мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса. В организации напомнили, что вирус все еще быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен.

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