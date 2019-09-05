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Новые раунд торговых переговоров США и Китая пройдет в октябре

5 сентября, 05:09

Рабочие группы с середины сентября начнут проводить друг с другом обстоятельные обсуждения

Фото: REUTERS/Jason Lee

Фото: REUTERS/Jason Lee

Следующий, 13-й по счету раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

По его данным, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося в тот же день утром телефонного разговора между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителями американской стороны — министром финансов США Стивеном Мнучиным, представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

"Ранее стороны поддерживали друг с другом тесные контакты. Рабочие группы с середины сентября начнут проводить друг с другом обстоятельные обсуждения, подготовят необходимые условия для проведения встречи на высоком уровне, — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. — Обе стороны считают, что для этого следует предпринять реальные шаги".

Несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. Так, в воскресенье, 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

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США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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"Исследования показывают, что китайские пошлины обойдутся американским домохозяйствам в сумму до 1000 долларов в год", - отмечает агентство.

Кроме того, с 15 декабря КНР начнет взимать дополнительные таможенные пошлины на остальные виды американских товаров.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

Читайте также: Без торговой войны: Макрон заявил о новом соглашении с США

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Вэем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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экономика Китай США переговоры торговая война

Источник: ТАСС

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