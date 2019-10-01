Новые санкции США против России: стали известны новые имена и компании

/ Фото: AFP

США розширили санкції проти Росії в зв'язку з її втручанням в президентські вибори 2016 року. Зокрема, Сполучені Штати ввели санкції стосовно чотирьох юридичних і семи фізичних осіб, пов'язаних із російською "фабрикою тролів".

Як повідомляє "Голос Америки", до списку санкцій потрапили Денис Ігорович Кузьмін і Ігор Володимирович Нестеров. На сайті Міністерства фінансів зазначено, що саме вони, імовірно, пов'язані з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. Під санкції також потрапили три компанії, одне судно і три літаки.

Крім того, Мінфін ввів санкції щодо Джейхун Насімі Огли Асланова, Михайла Леонідовича Бурчика, Вадима Володимировича Подкопаєва, Володимира Дмитровича Венкова. Вони пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень".

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"Ми чітко дали зрозуміти: ми не потерпимо іноземного втручання в наші вибори. Сполучені Штати продовжать давати відсіч зловмисним діячам, які намагаються підірвати наші демократичні процеси, і ми, не вагаючись, будемо вживати заходів щодо Росії у відповідь на її дестабілізуючу і неприйнятну діяльність", – заявили у відомстві.

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Зазначимо, що проти Пригожина висунули звинувачення в рамках розслідування російського втручання у вибори, яким керував Роберт Мюллер. Передбачається, що він стоїть за "Агентством інтернет-досліджень". Зокрема, введено нові обмеження щодо активів Пригожина, в тому числі яхти і декількох приватних літаків. Також команда Мюллера заявила, що Пригожин контролює компанію Concord Management and Consulting, яка вела пропагандистську кампанію з метою допомогти Трампу.

Нагадаємо, що місяць тому США ввели проти Росії другий пакет санкцій, пов'язаних із отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері.

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