США ввели новые санкции против России: стала известна причина

Санкции введены против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года

/ Фото: AFP

Министерство финансов США связывает расширение санкционных списков, в частности, с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы 2018 года в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

"Сегодня (в понедельник) Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года. При этом не было никаких признаков того, что иностранные субъекты смогли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру, внести изменения или нарушить процесс подсчета голосов", – отмечается в документе.

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В санкционные списки также были внесены три компании, три самолета и яхта, которые, по версии американских властей, связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. США обвиняют его в финансировании антиамериканских информационных операций во время выборов в 2016 году, якобы проводимых "Агентством интернет-исследований".

Напомним, что месяц назад США ввели против России второй пакет санкций, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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