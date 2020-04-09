Новые жертвы коронавируса в Нью-Йорке: умерло более 40 работников транспортного управления

А число пассажиров в нью-йоркском метро снизилось на 92%

Жертвами пандемии коронавируса стал 41 сотрудник нью-йоркского транспортного управления. Об этом заявил представитель ведомства Тим Минтон, – сообщает CNN.

Из 25 тысяч сотрудников управления, обслуживающего общественный транспорт в Нью-Йорке и в прилегающих районах с общим населением более 15 млн человек, коронавирус, по его словам, выявлен более чем у 1,5 тыс. человек, а более 6 тыс. сотрудников находятся сейчас в режиме самоизоляции.

Число пассажиров в нью-йоркском метро снизилось на 92% по сравнению с обычным уровнем в 5,7 млн. Число пассажиров на железнодорожной ветке на Лонг-Айленд и в районы к северу от Нью-Йорка уменьшилось на 90% по сравнению со средним пассажиропотоком в 300 тыс. человек в день.

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Метро Нью-Йорка, принявшее первых пассажиров на наземных станциях в 1868 году, а на подземных — в 1904 году, считается одним из крупнейших в мире. Общая протяженность путей составляет около 1370 км, а количество вагонов превышает 6400.

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По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 451 тыс. человек, умерли по меньшей мере 15,9 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. — в штате Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке коронавирус унес в 2,5 раза больше жизней, чем теракты 11 сентября.

Напомним, чтокоронавирус в США диспропорционально поражает афроамериканское население.

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