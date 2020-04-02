Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Мировые новости
  2. США

Новый антирекорд: в США зафиксировано наибольшее количество жертв коронавируса за сутки з начала пандемии

2 апреля, 05:53

Елена Кузьмич

Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии

Более 1,2 тыс. человек умерли в США за последние сутки из-за заболевания, вызванного новым коронавирусом. Это наибольшее число летальных исходов, зафиксированное за сутки с начала вспышки заболевания в мире. Соответствующие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников.

Согласно размещенной на его сайте информации, за последние сутки от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) умерли 1243 человека. Вечером 1апреля число летальных исходов заболевания составляло 3 873. Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта, когда от заболевания умерли 969 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что из-за распространения коронавируса американские власти почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты, которые хранились в Национальном стратегическом резерве.

Реклама

Наибольшее число жертв зафиксировано в штате Нью-Йорк, где их насчитывается 1 374. В то же время телекомпания Си-эн-эн отмечает, что единственным американским штатом, в котором до сих пор не зарегистрировано ни одного летального исхода COVID-19, является Вайоминг.

В тренде
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности

Напомним, что новая пневмония за сутки забрала жизни 270 человек в Нью-Йорке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 900 тыс. человек, зафиксировано более 45 тыс. летальных исходов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США рекорд жертва коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...