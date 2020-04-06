Новый Перл-Харбор: США столкнутся с шокирующим числом смертей от COVID-19

Ближайшая неделя станет самой тяжелой и печальной в жизни большинства американцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что пик смертности от коронавируса в стране наступит в середине апреля. А руководители американских органов здравоохранения предупреждают, что в ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса.

Главный санитарный врач США Джером Адамс сравнил ситуацию с Перл-Харбором и с 11 сентября

"Это будет самая тяжелая и печальная неделя в жизни большинства американцев", – заявил главный санитарный врач США Джером Адамс в эфире телекомпании Fox News.

"Это будет наш Перл-Харбор, наше 11 сентября, только на этот раз события не будут локализованы. Это будет происходить по всей стране", - добавил он.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выступая на канале CBS, прямо заявил: "Это будет плохая неделя. Для некоторых она станет шоком".

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В США от коронавируса уже умерло более 9100 человек. Официальные лица прогнозируют, что общее число умерших в результате эпидемии может составить 100-240 тысяч. Модели распространения вируса показывают, что число погибших резко возрастает в ближайшие 7-9 дней.

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"Я бы не сказал, что мы держим ситуацию под контролем. Мы изо всех сил пытаемся взять ее под контроль", - сказал Фаучи.

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При этом Фаучи выразил надежду на то, что в ближайшие 8-9 дней рост подтвержденных случаев коронавируса остановится, после чего начнется спад.

По его словам, после расширения тестирования в США и с учетом соблюдения требований властей, чтобы жители оставались дома, ситуация "гораздо лучше", чем была раньше.

Президент Дональд Трамп, однако, отказался издать общенациональный указ, предписывающий всем жителям страны оставаться дома, оставив это на усмотрение губернаторов штатов.

Фаучи заявил, что жители девяти штатов, где такое требование не введено, "подвергают себя риску", не самоизолируясь.

"Вирусу все равно, живет ли человек в маленьком городке или большом городе", - сказал он.

Адамс обратился к губернаторам этих девяти штатов: "Если вы не можете дать нам месяц, дайте столько, сколько можете. Дайте нам неделю (карантина)".

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США почти исчерпали запас средств личной защиты из национального резерва.

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