Трамп назвал приемлемое число жертв коронавируса в США

По словам Трампа, пик смертности от коронавируса наступит в США через две недели

Если американским властям удастся не допустить, чтобы число жертв коронавируса превысило 200 тысяч человек, это будет хороший результат. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"2,2 млн человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали… Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тыс. человек, то, хоть это и ужасная цифра, будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу", - сказал Трамп.

Президент США допускает, что итоговая цифра может быть и ниже: от 100 до 200 тысяч смертей.

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Дональд Трамп со ссылкой на экспертов также отметил, что пик смертности наступит в США через две недели, но при условии соблюдения санитарных ограничений, действие которых было продлено до 30 апреля, к началу лета страна начнет восстанавливаться.

"Мы можем ожидать, что к 1 июня будем на пути к восстановлению", - сказал президент.

Согласно последним данным в США зафиксированы более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тысячи человек.

Сайт "Сегодня" собрал наблюдения жителей Америки, которые видят происходящее изнутри. Более детально читайте в материале: "Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в США.

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