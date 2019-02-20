Новый писк моды во Вьетнаме: прически "а-ля Трамп и Ким Чен Ын"

Жителям Ханоя бесплатно делают шевелюру, как у президента США и лидера КНДР перед саммитом двух государств

Новый писк моды во Вьетнаме: прически "а-ля Трамп и Ким Чен Ын" 2019-02-20T18:13:00+02:00 США Жителям Ханоя бесплатно делают шевелюру, как у президента США и лидера КНДР перед саммитом двух государств

Девятилетний житель вьетнамской столицы Гиа Гьюи превратился в юного Ким Чен Ына: прическу, как у лидера Северной Кореи, ему сделали бесплатно в парикмахерской в Ханое.

Именно в этом городе уже через неделю встретятся Дональд Трамп и Ким Чен Ын. В ожидании второго саммита президента США и главы КНДР местный парикмахер Ле Туан Зионг и решил порадовать клиентов узнаваемыми прическами.

"Я сделал это ради смеха и удивился реакции людей. Я очень доволен результатом", – признается он.

Приходят за "политическими" прическами и молодежь, и пожилые люди.

"Прическа Трампа прекрасно выглядит и подходит мне по возрасту", – считает пенсионер Ле Фук Хай.

Как оценит такой маркетинговый ход сам лидер КНДР, пока неизвестно. Но северокорейские чиновники, когда речь идет о высшем руководстве страны, чувство юмора сразу теряют.

Однако до сих пор никаких замечаний парикмахер не получал.

Напомним, что в Ханое уже во всю идет подготовка к американско-северокорейскому саммиту: представители и КНДР, и США прилетели во вьетнамскую столицу еще на прошлой неделе.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

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