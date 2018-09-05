Ну, и Билл: экс-президент засмотрелся на аппетитные формы Арианы Гранде

Билл Клинтон оказался в эпицентре нового эротического конфуза – на церемонии прощания со скончавшейся "королевой соула" Ареттой Франклин 42-ой президент США весьма неоднозначно уставился на формы 25-летней певицы Арианы Гранде.

При этом можно было бы допустить, что любвеобильный экс-президент уделял внимание всем исполнительницам, однако интернет-пользователи обратили внимание на то, что это не так.

Регулярно оправдываться перед публикой приходится и помощникам его предшественника – 94-летнего Джорджа Буша-старшего. Его в сексуальных домогательствах обвинили уже 8 женщин, причем возраст некоторых эпизодов измеряется десятилетиями, но есть и более свежие случаи.

В частности, актриса Джордана Грольник пожаловалась на то, что экс-глава Белого дома схватил ее за ягодицы во время недавней групповой фотосессии.

Однако у самого Буша-старшего уверяют: все эти "притязания" случайны, а он просто не дотягивается до женской талии.

Стоит отметить, что секс-скандалы сопровождают и действующего американского президента. В частности, бывший адвокат Дональда Трампа подтвердил в суде, что тот заставлял его платить порноактрисе и модели, с которыми спал.

Кроме того, лишь ними Трамп мог не ограничиться - как уже писалось, адвокат Майкл Авенатти нашел еще троих женщин, которым якобы заплатили за молчание об интимной связи с президентом.