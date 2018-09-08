Обама раскритиковал президентство Трампа

Обама также обвинил Республиканскую партию в том, что при президентстве Трампа она перестала бороться с коммунизмом

Президент США Дональд Трамп наживается на чаяниях простых граждан. Об этом заявил бывший американский лидер Барак Обама в своей речи в университете Иллинойса, сообщает CNN.

"Все это началось не с Дональда Трампа, он лишь следствие, а не причина. Он просто набирает политические очки на недовольстве, которые вызывали политики на протяжении долгих лет. Страх, гнев – это все укоренено в нашем прошлом, но также порождено серьезными потрясениями, которые произошли за краткое время", – заявил он.

Обама также обвинил Республиканскую партию в том, что при президентстве Трампа она изменила главному принципу своей внешней политики: перестала бороться с коммунизмом.

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"Что случилось с Республиканской партией? Их главной темой всегда была борьба с коммунизмом, а сейчас они пресмыкаются перед бывшим главой КГБ, активно блокируя законодательство, защищающее наши выборы от вмешательства России. Что случилось?" – заявил экс-президент.

Обама призвал своих слушателей не голосовать на грядущих промежуточных выборах в Конгресс США за республиканцев.

Напомним, 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. В результате этих выборов должна полностью переизбраться нижняя палата, а также 33% сенаторов.

Правительство США выделило кругленькую сумму на обеспечение безопасности выборов, покупку нового оборудования для голосования и укрепление кибербезопасности избирательного процесса.

Напомним, США подозревают РФ, Китай, Иран и КНДР в планах вмешаться в предстоящие выборы.