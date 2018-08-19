США подозревают РФ, Китай, Иран и КНДР в планах вмешаться в предстоящие выборы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что РФ – лишь одна из четырех стран, по поводу которых есть опасения в потенциальном вмешательстве в выборы, которые пройдут в стране в 2018 году.

"Я могу определенно сказать, что существует достаточная озабоченность в рамках национальной безопасности в отношении вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи, поэтому мы предпринимаем шаги, чтобы попытаться предотвратить это, так что на самом деле все четыре (вместе с РФ – Ред.) страны, которые вызывают беспокойство в контексте выборов 2018 года", – сказал Дж.Болтон в интервью телеканалу Эй-би-си.

В США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

Накануне сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, посол Джон Болтон посетит Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает пресс-служба посольства Украины в США.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что спецпрокурор Роберт Мюллер говорил ему о планах к 1 сентября завершить расследование, касающееся возможных попыток главы Белого дома препятствовать правосудию.