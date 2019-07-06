Обвинители США потребовали у наркобарона 12 млрд долларов

Защита наркобарона утверждает, что у него просто нет таких денег

Хоакин Гусман под стражей. Фото: AFP

Федеральное обвинение потребовало у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) выплатть в государственную казну $12,6 милиарда, сообщил телеканал CNN.

По информации обвинителей, такая сумма представлена по оценке собственности, которую Гусман приобрел, занимаясь торговлей наркотиками.

Защита наркобарона утверждает, что у него просто нет таких денег.

Согласно материалам судебного процесса, обвинители не обязаны доказывать, что у виновного есть необходимая сумма денег. Штраф рассматривается как часть процесса наказания.

Свидетели, среди которых есть бывшие торговые партнеры Гусмана, рассказали, что продавали килограмм кокаина в Нью-Йорке за $35 тысяч. Килограмм героина они могли продать в любом штате примерно за $55 тысяч.

61-летний Гусман, известный под прозвищем Коротышка, был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Слушания по существу дела бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" начались 13 ноября прошлого года. Вердикт по данному делу выносило жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность из-за возможных угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников Гусмана и членов "Синалоа".

Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства:

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