Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Очень скоро Трамп отправит в отставку еще одного министра – СМИ

15 июля, 15:36

Президент хочет видеть на месте министра торговли Уилбура Росса более жесткую личность

Уилбур Росс. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Уилбур Росс. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Американская администрация, которую на прошлой неделе решил покинуть глава Министерства труда Александр Акоста, может лишиться еще одного министра.

По данным источников телекомпании NBC, в ближайшее время президент Дональд Трамп планирует заменить одного из "старожилов" своего кабинета – министра торговли Уилбура Росса, который занимает свою должность с 2016 года.

Главу Белого дома не устраивает то, как 81-летний чиновник руководит одним из структурных подразделений своего министерства – Бюро переписи населения. Речь идет о провале администрации Трампа в споре насчет включения вопроса о гражданстве при проведении переписи населения в 2020 году.

По этому поводу, как выяснили журналисты, президент уже совершил несколько "звонков своим союзникам за пределами Белого дома, обсуждая возможность смены Росса уже этим летом". Среди возможных преемников называют техасского ресторатора и застройщика Рэя Уошберна, который до 1 марта руководил Корпорацией частных зарубежных инвестиций.

В Белом доме комментировать возможную отставку Росса отказались.

Эта отставка может стать уже не первой в американском правительстве за прошедший год. В декабре на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил сместил главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

А в апреле свой пост покинула глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая поплатилась своей должностью за отсутствие четкой позиции в миграционном вопросе, а также недостаточно жесткий подход касательно строительства стены на границе с Мексикой и депортации нелегалов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Белый дом, отставка, Трамп, Дональд Трамп, министр торговли

Вы сейчас просматриваете новость " Очень скоро Трамп отправит в отставку еще одного министра – СМИ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный пограничник США подал в отставку

26 июня, 04:18

Джон Сандерс управлял Таможенно-пограничной службой с апреля этого года

Трамп намерен уволить главу Федеральной резервной системы США – СМИ

22 декабря 2018, 08:41

Глава Белого дома недоволен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку

Еще один топ-чиновник Белого дома подал в отставку из-за Трампа

22 декабря 2018, 19:58

На этот раз об увольнении заявил спецпредставитель президента по вопросам взаимодействия США с другими странами в борьбе с террористами

Новая отставка в Белом доме: известно, кто покинет команду Трампа в ближайшие дни

13 ноября 2018, 13:29

Президент США очень недоволен работой одного из членов администрации, поэтому освободит свою подчиненную от исполнения обязанностей

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Холодильник на блокчейне: новое решение от Bosch

​Продукты, которые сделают тебя красивее

Семь видов продуктов, которые делают кожу красивее

ФГВФЛ обновил список должников обанкротившихся банков

Эмин рассказал о гонораре Трампу за участие в клипе

Большинство украинцев не видят альтернатив банковским депозитам

Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й

15 красавиц российского кино

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

5 продуктов, помогающих быстро засыпать

Памуккале: жемчужина Турции
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь