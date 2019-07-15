Очень скоро Трамп отправит в отставку еще одного министра – СМИ

Президент хочет видеть на месте министра торговли Уилбура Росса более жесткую личность

Уилбур Росс. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Американская администрация, которую на прошлой неделе решил покинуть глава Министерства труда Александр Акоста, может лишиться еще одного министра.

По данным источников телекомпании NBC, в ближайшее время президент Дональд Трамп планирует заменить одного из "старожилов" своего кабинета – министра торговли Уилбура Росса, который занимает свою должность с 2016 года.

Главу Белого дома не устраивает то, как 81-летний чиновник руководит одним из структурных подразделений своего министерства – Бюро переписи населения. Речь идет о провале администрации Трампа в споре насчет включения вопроса о гражданстве при проведении переписи населения в 2020 году.

По этому поводу, как выяснили журналисты, президент уже совершил несколько "звонков своим союзникам за пределами Белого дома, обсуждая возможность смены Росса уже этим летом". Среди возможных преемников называют техасского ресторатора и застройщика Рэя Уошберна, который до 1 марта руководил Корпорацией частных зарубежных инвестиций.

В Белом доме комментировать возможную отставку Росса отказались.

Эта отставка может стать уже не первой в американском правительстве за прошедший год. В декабре на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил сместил главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

А в апреле свой пост покинула глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая поплатилась своей должностью за отсутствие четкой позиции в миграционном вопросе, а также недостаточно жесткий подход касательно строительства стены на границе с Мексикой и депортации нелегалов.

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