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"Они пытаются остановить меня": Трамп обратился к американцам

14 ноября, 07:47

Заявление президента прозвучало на фоне слушаний об импичменте

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп на фоне слушаний об импичменте обратился к американцам и заявил, что его "пытаются остановить.

"То, что сейчас происходит это самое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все", – заявил президент в Twitter.

Трамп отметил, что сейчас на кону – целая страна.

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"Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу", – добавил американский лидер.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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