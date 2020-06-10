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ООН: сотням миллионов людей может не хватить еды из-за пандемии коронавируса

10 июня, 02:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Число людей, испытывающих нехватку продовольствия, стремительно возрастает

Пандемия коронавируса может вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере продовольственного обеспечения, что отразится на жизнях сотен миллионов человек.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Наши продовольственные системы терпят неудачу, а пандемия COVID-19 только ухудшает ситуацию", – говорится в заявлении генсека.

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В этом году еще 49 млн человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за кризиса, вызванного COVID-19. Число людей, испытывающих нехватку продовольствия, стремительно возрастает.

Гутерриш заявил, что в случае, если не будут приняты незамедлительные меры для решения проблемы, "надвигающаяся чрезвычайная ситуация в области продовольствия может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых".

"Более 820 млн человек голодают, – добавил генсек. – У порядка 144 млн детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте, то есть у более, чем одного из пяти детей по всему миру".

Генсек призвал обеспечить защиту работникам продовольственного сектора, поставки гуманитарной помощи, а также обеспечить поддержку производителям и дистрибьютерам продовольственных товаров с целью избежать перебоев в цепочке поставок. Он попросил уделить больше внимания продовольственным программам, в том числе помощи детям, которые не имеют доступа к школьному питанию.

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Ранее высокопоставленная чиновница Всемирной организации здравоохранения опровергла собственные слова о том, что зараженные коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно, редко передают инфекцию другим людям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ООН голод коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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