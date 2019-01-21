Опубликованы фото эсминца США, который вошел в Черное море

Эсминец Donald Cook прошел через Стамбул 19 января 2019 года в северном направлении

Опубликованы фото эсминца США, который вошел в Черное море 2019-01-21T00:56:00+02:00 США Эсминец Donald Cook прошел через Стамбул 19 января 2019 года в северном направлении







Турецкое издание Bosphorus Naval News обнародовало в соцсетях кадры прохода эсминца Соединенных Штатов Donald Cook через Босфорский пролив в Черное Море.

"Эсминец Donald Cook прошел через Стамбул 19 января 2019 года в северном направлении. Первый кадр: перемещение этого эсминца. Второй кадр: перемещения эсминца ВМС США в Черное море", – говорится в подписи к фотографиям. Об этом пишет "Радио свобода".

19 января в Национальном центре управления обороной России заявили, что отслеживают пребывание эсминца США в Черном море.

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Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что в Черное море все чаще заходят корабли НАТО.

Ранее мы писали о том, как Черное море вошел корабль Шестого флота Военно-морских сил США USS FortMcHenry (LSD 43).

Напомним, недавно в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который пришел в Украину после нападения россиян в Черном море.

Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Черном море, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь".

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