От России нет толку ни в Сирии, ни в Украине – Помпео

В интервью телеканалу NBC госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не видит пользы от действий России как в Украине, так и в Сирии. При этом Помпео подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пытался наладить отношения с Россией, но ему это так и не удалось.

"Это крайне прискорбно, потому что у нас есть общие интересы в некоторых сферах. Я тесно взаимодействовал с ними по вопросам борьбы с терроризмом. Есть различные места в мире, в которых наши интересы пересекаются, но, определенно, не ценности. В этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них оказалось не много пользы в Украине, в Сирии", – отметил Помпео.

Он напомним, что на этой неделе США ввели санкции против Китая в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который, опять же, был принят в попытке дать отпор злонамеренным действиям России по всему миру.

"Президент США Дональд Трамп пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но, по крайней мере пока, мы не добились успеха. Мы оба пытаемся быть полицейскими, которые защищают Америку, и я считаю, что нам это удаётся", – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, ране Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что чиновники, которые не поддерживают политику главы Белого дома Дональда Трампа, должны найти себе работу в другой сфере.