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Отмена статьи о незаконном обогащении: появилась жесткая реакция США

Сегодня, 20:17

Решение КСУ сопровождается другими процессами в украинской судебной системе, которые вызывают обеспокоенность у США

Мари Йованович / Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine.
Мари Йованович / Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine..
Отмена статьи о незаконном обогащении: появилась жесткая реакция США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ebd/062/5c7ebd0622121.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ebd/062/5c7ebd0622121.jpg США Решение КСУ сопровождается другими процессами в украинской судебной системе, которые вызывают обеспокоенность у США

США раскритиковали решение Конституционного суда Украины (КСУ), который отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом заявила во вторник, 5 марта, посол США в Украине Мари Йованович.

"Мы считаем, что решение Конституционного суда является серьезным ударом в борьбе с коррупцией в Украине", - отметила она. Йованович подчеркнула, что такое решение "ослабляет антикоррупционную архитектуру Украины, включая Высший антикоррупционный суд, который должен быть создан в ближайшее время, и Национальное антикоррупционное бюро Украины".

По мнению посла, решение КСУ сопровождается другими процессами в украинской судебной системе, которые вызывают обеспокоенность у США, в частности, в сфере формирования состава Верховного суда Украины. Так, она заявила, что около 30% кандидатов, претендующих на работу в Верховном суде, – судьи "с сомнительной честностью".

"Становится все более очевидным, что уникальная для Украины возможность перемен, за которую такая высокая цена была заплачена пять лет назад на Майдане, еще не привела к антикоррупционным или правовым реформам, которые украинцы ожидают или заслуживают", - резюмировала посол.

По ее мнению, для преодоления этой ситуации в Украине должна быть принята новая, "более совершенная" поправка к Уголовному кодексу, "которая не только восстанавливает незаконное обогащение как инструмент противодействия коррупции, но и восстанавливает десятки дел, которые были подорваны решением суда".

"Лица, ответственные за коррупцию, должны быть под следствием, привлечены к ответственности и, если они виновны, отправлены в тюрьму. И чтобы это произошло, все элементы антикоррупционной архитектуры должны быть на месте и должны работать эффективно", – заявила Йованович.

Ранее Мари Йованович призвала украинских парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил действие статьи 368-2 Уголовного кодекса, признав ее противоречащей Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.

Как мы уже писали, в КСУ напомнили о принципе презумпции невиновности и конституционном предписании о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко пообещал внести в Верховную Раду новый законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение:

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Тег США, Конституционный суд, йованович, обогащение

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Источник:

ТАСС

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