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Ответил за Гонконг: Трамп ужесточил меры против Китая

30 мая, 02:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Китай сменил формулу «одна страна — две системы» на «одна страна — одна система», - заявил Трамп

Соединенные Штаты Америки начали процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг, в связи с последними действиями Пекина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я дал поручение моей администрации начать процесс отмены политики исключений, которые обеспечивают особый и специальный подход к Гонконгу. Мое сегодняшнее заявление затрагивает весь спектр соглашений, которые у нас есть с Гонконгом, начиная от нашего договора об экстрадиции и заканчивая контролем за экспортом, использованием технологий двойного назначения и так далее".

По словам Трампа, последние действия Пекина показали, что Гонконг больше не будет являться автономией в составе КНР. "Китай сменил формулу "одна страна — две системы" на "одна страна — одна система", — заметил американский президент.

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Администрация США намерена принять меры, чтобы ограничить привлечение американских инвестиций некоторыми китайскими компаниями.

Также США ограничивают въезд в страну ряду аспирантов и ученых из КНР. Еще Вашингтон намерен ввести санкции против должностных лиц КНР и Гонконга.

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Напомним, что Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР – Ред.) приняло резолюцию о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга, который, с точки зрения Пекина, позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе.

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Местные власти поддержали инициативу и отметили, что она не затронет законные права и свободы населения. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна — две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.

Напомним, что Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу решения Пекина разработать законопроект о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге, который существенно уменьшит его автономный статус. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении МИД четырех стран.

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Китай США Гонконг автономия Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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