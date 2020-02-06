Пелоси назвала Трамп остается угрозой для американской демократии

Трамп был подвергнут импичменту при поддержке "большинства американского народа»

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что после оправдания в рамках процесса импичмента президент США Дональд Трамп остается угрозой для американской демократии.

"Сегодня президент и Сенат республиканцев нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции", – говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Она отмечает, что Трамп был подвергнут импичменту при поддержке "большинства американского народа".

"Но Сенат предпочел проигнорировать факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией", – подчеркнула спикер.

"К сожалению, из-за того, что республиканский Сенат предал Конституцию, президент остается постоянной угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и что он может испортить выборы, если захочет", – добавила Пелоси.

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"Демократы будут продолжать защищать нашу демократию для народа", – пообещала она.

Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Мить Ромни.

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Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Напомним, что 4 февраля в Сенате завершились заключительные слушания: команда адвокатов Трампа выступила с последним словом и призвала оправдать главу государства.

Напомним, что Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Сначала резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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