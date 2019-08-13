Помпео призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил о времени, оставшемся до прекращения эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, и призвал союзников США усилить давление на иранский режим.

"Часы тикают. Время, оставшееся до истечения эмбарго ООН на поставки оружия Ирану и прекращения запрета на поездки Касема Солеймани (командующий подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" -ред), заканчивается. Мы призываем наших союзников и партнеров усилить давление на иранский режим до тех пор, пока он не прекратит свое дестабилизирующее поведение", – написал Помпео в Twitter.

Под сообщением размещена картинка с часами, на которых идет отсчет оставшегося времени.

На сайте госдепартамента США, тем временем уточняется, что Солеймани сможет совершать зарубежные поездки уже с 18 октября 2020 года.

"Вскоре после этого иранский режим также сможет свободно продавать оружие кому угодно, включая террористических посредников, а такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать иранскому режиму танки, ракеты и средства ПВО. Это может начать новую гонку вооружений на Ближнем Востоке и еще больше дестабилизировать регион и мир", – отмечается в сообщении на сайте госдепа.

"Международное сообщество должно выступить единым фронтом против поддержки террора иранским режимом. Время идет", – говорится в заявлении.

Реклама

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. Германия в ней участвовать отказалась.

В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью судоходства в Персидском заливе.

/ Фото: Wikipedia

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Отметим, Ормузский пролив – узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

Читайте также: Британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащее норвежской компании Front Altair, а также японское Kokuka Courageous.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама