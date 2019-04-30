Пентагон отправил дополнительный военный контингент на границу с Мексикой

Военнослужащие не будут выполнять функций правоохранительных органов

Фото: AFP

Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих для оказания не связанной с правоохранительными функциями помощи сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ) на границе с Мексикой. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Пентагона.

"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан удовлетворил просьбу МВБ об оказании помощи в связи с гуманитарным кризисом на границе. Для оказания поддержки МВБ потребуется приблизительно 320 военнослужащих по 30 сентября 2019 года, что обойдется примерно в 7,4 млн долларов", — отмечается в документе.

Как пояснили в оборонном ведомстве, военнослужащие будут заниматься вопросами транспортировки мигрантов, оказанием административной поддержки, в том числе обеспечением условий для обогрева мигрантов, наблюдением за состоянием содержащихся под стражей, распределением продуктов питания.

"Военнослужащие не будут выполнять функций правоохранительных органов, — подчеркнули в Пентагоне. — В ситуации, когда потребуется, чтобы военнослужащие находились рядом с мигрантами, сотрудники правоохранительных органов МВБ будут присутствовать для выполнения обязанностей по задержанию и охране правопорядка, а также для обеспечения безопасности военнослужащих".

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с главой Белого дома из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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