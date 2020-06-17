Українська
$ 26,74
30,24
  1. Мировые новости
  2. США

Пентагон специально намеренно тормозит вывода американских военных из Германии

17 июня, 03:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Аналогичный процесс происходит и в отношении вывода американских войск из Афганистана

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части военных из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп. Об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.

По их данным, министерство "намеренно тормозит" процесс планирования вывода войск на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим. Мол, американские "генералы фактически игнорируют" указания президента по данному вопросу. "Что бы вы ни думали о конкретных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в том, чтобы сознательно игнорировать выраженные намерения президента", — рассказал источник издания в администрации США.

Аналогичный процесс, пишет СМИ, происходит и в отношении вывода американских войск из Афганистана. Белый дом намерен к ноябрьским выборам вывести из этой центральноазиатской республики большую часть — если не всех — американских военнослужащих. Однако Пентагон тормозит и этот процесс, предлагая различные варианты для достижения данной цели.

Реклама

В тренде
Помпео потребовал от России прекратить боевые действия на Донбассе

Белый дом, по данным издания, считает, что министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли намеренно используют политику "бюрократической непримиримости", чтобы помешать Трампу. "Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши силы настолько отталкивающими, что не могут этого пережить, то должны поступить достойно и уйти в отставку", — отметил источник издания в администрации.

При этом, по данным газеты Politico, американское командование "было застигнуто врасплох решением вывести войска из Германии".

Ранее мы писали о том, сколько американских военных останется в Германии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Афганистан Германия США американские военные

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавируса
Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавирусаСША
Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу крови
Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу кровиСША
Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкции
Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкцииФинансы
В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книги
В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книгиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять