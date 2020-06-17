Пентагон специально намеренно тормозит вывода американских военных из Германии

Аналогичный процесс происходит и в отношении вывода американских войск из Афганистана

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части военных из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп. Об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.

По их данным, министерство "намеренно тормозит" процесс планирования вывода войск на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим. Мол, американские "генералы фактически игнорируют" указания президента по данному вопросу. "Что бы вы ни думали о конкретных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в том, чтобы сознательно игнорировать выраженные намерения президента", — рассказал источник издания в администрации США.

Аналогичный процесс, пишет СМИ, происходит и в отношении вывода американских войск из Афганистана. Белый дом намерен к ноябрьским выборам вывести из этой центральноазиатской республики большую часть — если не всех — американских военнослужащих. Однако Пентагон тормозит и этот процесс, предлагая различные варианты для достижения данной цели.

Реклама В тренде Помпео потребовал от России прекратить боевые действия на Донбассе

Белый дом, по данным издания, считает, что министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли намеренно используют политику "бюрократической непримиримости", чтобы помешать Трампу. "Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши силы настолько отталкивающими, что не могут этого пережить, то должны поступить достойно и уйти в отставку", — отметил источник издания в администрации.

При этом, по данным газеты Politico, американское командование "было застигнуто врасплох решением вывести войска из Германии".

Ранее мы писали о том, сколько американских военных останется в Германии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама