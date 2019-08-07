/ Фото: AFP

Пентагон утверждает, что ИГ возрождается в Сирии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8 2019-08-07T03:26:16+03:00 США 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии

Пентагон утверждает, что ИГ находится в процессе возрождения в Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Соответствующее утверждение содержится в докладе генерального инспектора Министерства обороны США, готовящего регулярные отчеты о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую проводят в Ираке и Сирии силы коалиции.

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"Несмотря на то, что территориальный „халифат" был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии", — подчеркивается в документе. Квартальный доклад охватывает период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года. "Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров США в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ", — отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн.

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Напомним, что одно из самых массовых захоронений жертв террористов ИГИЛ было обнаружено в окрестностях Ракки в феврале – в братской и отдельных могилах находились тела более 3500 человек, которых казнили джихадисты. Тела были неопознаны, и среди них может быть очень много иностранцев, которые числятся, как пропавшие без вести.

Как мы уже писали, в марте сообщалось, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

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