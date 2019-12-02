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Перри покинул пост министра энергетики США

2 декабря, 07:24

Перри заявил, что для него было честью и привилегией всей жизни служить в администрации Трампа

Рик Перри. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Рик Перри. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. Свою работу в ведомстве он завершил 1 декабря.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал Перри в своем Twitter.

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Напомним, об отставке Перри Трамп объявил на заседании кабинета министров в октябре. После этого президент заявил, что ведомство возглавит заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что в июле он позвонил Зеленскому, чтобы поздравить того с проведением парламентских выборов, именно по просьбе Перри. Именно этот звонок и стал поводом для демократов обвинить Белый дом в давлении на Украину ради возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Видео: Reuters

"Сегодня" сообщали, что сам Перри не скрывает, что обсуждал с американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа, Украину, но отрицает, что хоть когда-нибудь упоминал в этом контексте Байдена либо его сына.

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США отставка Перри Дональд Трамп минист энергетики

Источник: Интерфакс

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