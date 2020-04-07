Планы Трампа на освоение Луны вызвали истерику в России: детали

США больше не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах

Соединенные Штаты больше не рассматривают космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Об этом говорится в указе в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, который подписал президент США Дональд Трамп, ранее заявивший, что скоро американские астронавты высадятся на Марс.

В документе говорится, что космос как юридически, так и физически служит "уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния", поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы "стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе".

В указе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

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Согласно резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

В Роскосомосе нервно отреагировали на планы американской администрации.

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"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - сказал заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, комментируя подписанный Дональдом Трампом указ.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter отметил, что Трампом подписал два указа "о фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел" и о чрезвычайном положении в США из-за коронавируса могут быть связаны между собой.

"Пытаемся понять, как эти указы связаны меж собой", – написал он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинско-американская ракета вывела на орбиту грузовой корабль.

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