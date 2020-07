Племянница Трампа написала мемуары о нем: книгу запретили в США

В США, где ранее опубликовали мемуары экс-советника президента США Джона Болтона, запретили другую книгу с критикой Дональда Трампа.

Реклама

Как сообщает CNN, книга "Слишком много и всегда недостаточно" (Too Much and Never Enough) была написана племянницей главы Белого дома и дипломированным психологом Мэри Трамп.

Запрет на публикацию издания был издан Верховным судом штата Нью-Йорк, который одобрил 30 июня ходатайство младшего брата президента Роберта Трампа, обвинившего родственницу в нарушении соглашения о конфиденциальности, касательно имущества отца президента Фреда Трампа.

Адвокат Мэри Трамп Тед Бутроус уже заявил, что решение судьи нарушает Первую поправку к Конституции США – о свободе слова – и обещал "немедленно подать апелляцию".

"Эту книгу, в которой изложены вопросы, вызывающие большую обеспокоенность у общественности и представляющие важность в отношении действующего президента в год выборов, не стоит откладывать даже на один день", – утверждает юрист.

Реклама

Фото: simonandschuster.com

В тренде В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию

Издательство Simon & Schuster, которое анонсировало презентацию книги на 28 июня, уже заявило о "чрезвычайном экономическом ущербе", который нанесет компании отсрочка публикации. Издательство уже напечатали около 75 тысяч экземпляров книги.

Согласно аннотации на сайте издательства, автор освещает темную историю семьи Трамп "чтобы объяснить, как ее дядя стал человеком, который теперь представляет угрозу здоровью, экономической безопасности и социальной структуре мира".

"Она объясняет, как конкретные события и семейные модели создали испорченного человека, который сейчас занимает Овальный кабинет, включая причудливые и токсические отношения между Фредом Трампом и его двумя старшими сыновьями, Фредом-младшим и Дональдом", – говорится на сайте Simon & Schuster.

Реклама

Любопытно, что племянница Трампа уже не впервые подкладывает ему свинью. Несколько лет назад она выступила анонимным источником для журналистского расследования об уклонении президентом от уплаты миллионных налогов, авторы которого получили в 2019 году Пулитцеровскую премию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама