Плохая новость для России: США перекинут войска ближе к Украине

Американские власти приняли решение вывести из Германии еще больше военнослужащих, чем планировалось – не 9,5, как сообщалось изначально, а 12 тысяч американских солдат.

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Об этом 29 июля, по данным CNN, сообщил министр обороны США Марк Эспер, отметив, что передислокация произойдет в ближайшие недели.

В то же время, в США вернутся только 6,4 тысячи военных, а остальные 5,6 тысяч разместят в других европейских странах-членах НАТО на ротационных условиях.

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К тому же, их планируют перебросить ближе к границам России – "на восток и в район Черного моря". Таким образом, США планируют "усиливать сдерживание" России и укреплять безопасность своих союзников на юго-восточном фланге, отметил Эспер.

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Министр не исключает, что дополнительные военные силы будут направлены в Польшу и Прибалтику. Ранее о перемещении американских войск заявлял и президент США Дональд Трамп.

Кроме того, из Германии перенесут и штаб Европейского командования ВС США. Теперь он будет находиться в Бельгии. А американские авиационные части с многофункциональными истребителями теперь разместят в Италии.

Напомним, что ранее руководство четырех немецких земель обратились к членам Конгресса США с просьбой заблокировать планы Трампа по выводу американских войск из Германии. Сам глава Белого дома объяснял это поддержкой, которую Берлин оказывает российскому газотранспортному проекту "Северный поток-2".

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