Почти 400 экс-прокуроров США считают, что Трамп мешал правосудию из-за доклада Мюллера

Президента США Дональда Трампа можно было бы обвинить в препятствовании правосудию из-за доклада Мюллера

Фото: Getty Images

Почти 400 бывших федеральных прокуроров США, проанализировав доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, пришли к выводу, что президента США Дональда Трампа можно было бы обвинить в препятствовании правосудию, если бы он не занимал высший государственный пост. Такой вывод содержится в открытом письме экс-прокуроров.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.

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