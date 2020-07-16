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Почти сто швов на лице: в США бесстрашный мальчик спас ​сестру от собаки (фото)

16 июля, 10:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во время прогулки шестилетний Бриджер увидел, что девочке грозит опасность

В Соединенных Штатах, где во время карантина люди массово разбирают домашних животных из приютов, шестилетний мальчик по имени Бриджер Уолкер, рискуя собственной жизнью, спас свою младшую сестру от нападения собаки, передает Newsweek.

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Во время прогулки Бриджер увидел собаку, которая бежала на его сестру, чтобы наброситься. Он преградил путь агрессивному животному, чтобы защитить девочку от нападения. Собака вцепилась ему в щеку. Но даже после этого Бриджер помогал своей сестре спрятаться от собаки.

Ранения, полученные от укуса, были настолько серьезными, что маленькому герою пришлось наложить на левую сторону лица около 90 швов.

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Почти сто швов на лице: в США бесстрашный мальчик спас ​сестру от собаки (фото)
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"Если кто-то должен был умереть, я подумал, что это должен быть я", - сообщил он потом своей тете Никки, которая, чтобы подбодрить мальчика, опубликовала пост об этом случае в Instagram.

По словам Никки, ее племянник уже идет на поправку и находится в хорошем настроении.

"Его раны намного лучше. Он в отличном настроении... Он пока не может улыбаться слишком широко, но все-таки улыбнулся, когда я прочитала некоторые ваши комментарии", - написала она в соцсети.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно от нападений собак гибнут до десяти человек.

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США собака нападение

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