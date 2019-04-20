Поддержка Трампа американцами снизилась после публикации доклада Мюллера
Трампа поддерживают 37% взрослого населения Соединенных Штатов
Поддержка американцами президента Дональда Трампа снизилась на три процентных пункта — до минимальных показателей 2019 года — после публикации отредактированного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера. Такие данные приводит агентство Рейтер по итогам опроса общественного мнения, проведенного им совместно с исследовательской службой Ipsos.
Агентство отмечает, что Трампа поддерживают 37% взрослого населения Соединенных Штатов, в то время как аналогичный опрос, проведенный 15 апреля, выявил поддержку главы администрации 40% людей этой возрастной группы. Таким образом сохраняется тенденция на снижение поддержки президента, наметившаяся после публикации 24 марта министром юстиции США Уильямом Барром краткого четырехстраничного отчета по итогам ознакомления с докладом Мюллера. Тогда результаты опроса показали, что положительно работу Трампа оценивают 43% взрослых американцев. Рейтер утверждает, что к настоящему моменту уровень поддержки Трампа достиг "своего минимума за текущий год после публикации доклада спецпрокурора".
Опрос был проведен в четверг среди 1005 граждан США, из которых 924 успели ознакомиться с опубликованным в тот же день текстом доклада спецпрокурора.
Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
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