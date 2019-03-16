Подписание соглашения между Китаем и США могут перенести на несколько месяцев

Вероятность встречи в апреле Трампа и Цзиньпина невысока

Фото: Pixabay

Подписание соглашения между Китаем и США могут перенести на несколько месяцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c5a/e3e/5c8c5ae3e72cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c5a/e3e/5c8c5ae3e72cb.jpg 2019-03-16T04:10:04+02:00 США Вероятность встречи в апреле Трампа и Цзиньпина невысока

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут отложить встречу для подписания торгового соглашения до июня, сообщила газета South China Morning Post.

По словам источников издания, вероятность встречи в апреле невысока, так как к этому времени стороны не успеют выйти на окончательные договоренности из-за расхождений по ряду вопросов. По данным газеты, Вашингтон исходит из необходимости выработать правоприменительный механизм, который позволит обеспечить соблюдение китайской стороной взятых на себя обязательств.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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