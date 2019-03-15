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Погодный "армагеддон" в США: на страну обрушились торнадо, ураганы и наводнения

Сегодня, 15:09

Под воздействием непогоды оказались 105 млн человек – почти каждый третий американец

Фото: Pixabay
Погодный "армагеддон" в США: на страну обрушились торнадо, ураганы и наводнения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ba3/6a4/5c8ba36a41fe5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ba3/6a4/5c8ba36a41fe5.jpg США Под воздействием непогоды оказались 105 млн человек - почти каждый третий американец

Ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap.

В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо (видео сняли в округе Юнион, штат Кентукки):

Сильнее остальных пострадал штат Колорадо, где местами выпало больше метра снега, а скорость ветра достигала 43 метров в секунду, из-за были оборваны многие линии электропередач. Одним из пострадавших городов оказался Моньюмент:

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Кроме того, на автостраде I-25 в этом же штате произошло масштабное ДТП, где столкнулись и вылетели в кювет около сотни машин – как легковых, так и грузовых фур.

В Нью-Мексико, штат Техас, из-за мощного ветра 25 вагонов грузового состава сошли с рельсов и рухнули с моста.

Фото: полиция штата Техас

В аэропорту этого же штата ветром ветром перевернуло несколько частных самолетов, а небольшой дом рухнул набок прямо на припаркованную рядом машину.

Фото: Полиция штата Техас

В целом под воздействием стихии оказались около 105 млн человек – каждый третий американец, пишет CNN. Многие их них эвакуировались. Также эвакуацию проводят в некоторых городах штата Небраска, где ливни спровоцировали наводнение:

На фоне происходящего в ряде штатов уже объявили природную катастрофу и закрыли госучреждения.

Напомним, в конце прошлого месяца на север штата Калифорния пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

Мы также писали о двух торнадо в штате Алабама, которые обрушились на населенные пункты Бурегар и Оберн. Жертвами стихии стали стали более двух десятков человек.

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Тег США, наводнение, ураган, непогода, смерч, торнадо

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