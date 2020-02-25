В США просят ввести санкции против Путина лично: подробности

Недавно США расширили санкции против России, однако американские сенаторы просят усилить давление на Россию и даже наказать лично российского президента Владимира Путина. Представители Демократической партии в Сенате обратились с соответствующим письмом к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

Об этом сообщает издание Axios, в распоряжении которого оказался текст соответствующего письма.

Речь идет о попытках вмешательства в президентские выборы в США, которые пройдут осенью этого года. Под обращением подписались лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям вмешательству в выборы", – говорится в документе.

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Лидеры демократов ссылаются на данные разведки о российском вмешательстве и заявляют об угрозе национальной безопасности. В связи с этим они просят также ввести санкции и лично против Путина.

"Делать что-то меньшее было бы отречением от вашей ответственности за защиту США от этой серьезной угрозы, нашей национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса", – говорится в письме.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях США предупредили Путина насчет вмешательства в выборы. Претендент на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенатор Берни Сандерс сказал: "Разведка говорит нам, что они вмешиваются в эту кампанию, прямо сейчас, в 2020 году. И мое послание президенту Путину будет таким: если меня выберут (кандидатом. – Ред.), поверьте, вы не будете вмешиваться в американские выборы". Кроме того, Сандерс резко ответил Путину, узнав о возможной помощи на выборах.

В свою очередь президент США Дональд Трамп обвинил разведку в дезинформации в "российском деле". Он назвал ситуацию "большой аферой разведки и демократов".

Напомним, в декабре США ввели санкции против российского "Северного потока – 2". Подробней об этом смотрите в сюжете:

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