Польша и США разделили опасения по "Северному потоку – 2"
Они считают, что газопровод не способствует энергетической безопасности Европы
Вашингтон и Варшава работают над тем, чтобы не допустить реализацию проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео в ходе визита в Польшу, сообщает Bloomberg.
В свою очередь Министерство иностранных дел Польши заявило, что страна разделяет с США позицию о ненадежности с точки зрения энергетической безопасности проекта газопровода.
"Мы рассмотрели возможности более широкой диверсификации поставщиков энергоресурсов в Европе, в том числе посредством поставок СПГ (сжиженного природного газа. – Ред.) из США, развития инфраструктуры и технологий. Мы разделяем мнение о том, что "Северный поток – 2" не способствует энергетической безопасности Европы", – говорится в заявлении Министерства, опубликованном в Twitter.
Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
В феврале в Еврокомиссии приступили к пересмотру Европейской газовой директивы. Сначала предполагалось, что это может помешать реализации "Северного потока – 2". В результате Франция и Германия сформулировали компромиссное предложение, которое должно позволить Европе внимательнее контролировать работу газопроводов и не затруднить реализацию "Северного потока – 2".
Ранее в США заявили, что странам Евросоюза следует отказаться от участия в проекте "Северный поток – 2", поскольку он может значительно усилить давление России на ЕС, а, значит, представляет угрозу не только Европе, но и всему Западу.
12 февраля народные депутаты Украины написали открытое письмо в Европарламент, Европкомиссию и Евросовет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока – 2".
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