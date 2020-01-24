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Пользователи пожаловались на проблемы в работе Facebook: в каких странах произошел сбой

24 января, 00:57

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США

Facebook в будущем может выглядеть примерно так

Facebook в будущем может выглядеть примерно так / Фото: TechSpot

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, в Латинской Америке, в Австралии, а также в некоторых странах Европы, в частности, во Франции, Польше, Греции, Испании.

Около 43% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 31% жалуются на полное отключение социальной сети, а 25% не могут зайти в свою учетную запись.

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Напомним, что юзеры сообщали о сбое в работе сервисов Google. Проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail.

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Напомним, что ранее Google Chrome получил принудительную темную тему. Также недавно Google Chrome получил очень полезную кнопку.

Добавим, что пользователи сообщили о сбое в работе системы Visa. По данным сервиса, пользователи испытывали проблемы с проведением платежа (83% сообщивших о неполадках), у 8% возникали трудности при работе с банкоматом, еще у 8% не работал сайт.

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Facebook проблема сбой пользователи

Источник: ТАСС

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