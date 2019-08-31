Пользователи пожаловались на сбои в работе микроблога Twitter

Все клубы Премьер-лиги представлены в Instagram

В работе социальной сети Twitter произошел сбой.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

"У Twitter проблемы с 11:06 по Североамериканскому восточному времени (18:06 по Киеву – ред.)", – говорится в сообщении.

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Согласно опросу, большинство проблем касаются работы сайта (41%), приложений iPhone или iPad (31%) и приложений Android (27%).

В частности, зарегистрированные проблемы исходили от пользователей из США и Чехии.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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