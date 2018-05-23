Помпео: Мы не пойдем ни на какие уступки КНДР

США пока не шли и не собираются идти ни на какие уступки КНДР в наметившемся диалоге. Об этом в среду заявил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

"Мой взгляд заключается в том, что мы на сегодняшний день сделали ноль уступок председателю [Трудовой партии Кореи] Ким [Чен Ыну], и у нас нет намерения делать какие-либо [уступки]", – заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Как известно, 12 июня ожидается встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая, если она состоится, станет первым в истории американо-северокорейским саммитом. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказывать от масштабных совместных военных учений.