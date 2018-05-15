КНДР грозит отказаться от саммита со США в знак протеста против учений

Также Пхеньян отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом

Северная Корея грозит отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Также Пхеньян, по информации агентства, отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая.

По информации "Ренхап", северокорейское агентство ЦТАК распространило сообщение, в котором поясняет, что "учения ВВС США и Южной Кореи являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей".

Ожидалось, что межкорейские переговоры на высоком уровне должны были пройти на южной части населенного пункта Пханмунджом. Стороны планировали обсудить дальнейшее развитие отношений по итогам саммита лидеров Юга и Севера Корейского полуострова.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал соглашение лидеров Северной и Южной Кореи. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно.

Как сообщалось, Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной в пятницу лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.