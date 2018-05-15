КНДР грозит отказаться от саммита со США в знак протеста против учений

Сегодня, 22:41

Также Пхеньян отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Северная Корея грозит отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Также Пхеньян, по информации агентства, отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая.

По информации "Ренхап", северокорейское агентство ЦТАК распространило сообщение, в котором поясняет, что "учения ВВС США и Южной Кореи являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей".

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Ожидалось, что межкорейские переговоры на высоком уровне должны были пройти на южной части населенного пункта Пханмунджом. Стороны планировали обсудить дальнейшее развитие отношений по итогам саммита лидеров Юга и Севера Корейского полуострова.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал соглашение лидеров Северной и Южной Кореи. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно.

Как сообщалось, Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной в пятницу лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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