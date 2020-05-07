Помпео напророчил Китаю судьбу Советского Союза

Китай, которого сейчас западный мир обвиняет в утаивании информации о коронавирусе, может повторить судьбу Советского Союза, если он не откажется от авторитарного режима. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он считает КНР наиболее опасным противником США и Запада в целом. Помпео заметил, что Китай соревнуется с Западом в технологической, военной, торговой и финансовой сферах. "Теперь весь мир видит, что этот авторитарный режим совершенно иной, чем мы", – заметил Помпео.

"В конце концов Коммунистической партии Китая придется решать, хотят ли они на самом деле стать частью цивилизованного сообщества наций, взаимодействующих ради лучшей доли народов во всем мире, или же будут заниматься тем, чем сейчас. Мы все знаем историю Советского Союза. Хотят ли китайцы вести себя таким образом, который более соответствует поведению авторитарных режимов? Если они этого хотят, то президент Трамп поступит правильно, обеспечив защиту американского народа", – прогнозирует госсекретарь США.

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"Мы будем поступать правильно, наращивая наши вооруженные силы, и будем поступать правильно в дипломатическом плане", – сказал он.

Но Помпео не против попыток США наладить торговые отношения с Китаем.

Напомним, что из-за коронавируса США и Китай вступают в новую фазу противостояния, которая, несомненно, затронет весь мир.

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