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Помпео негативно высказался о Компартии Китая

31 октября, 08:40

По мнению Помпео, военный потенциал Китая "намного превышает то, что им нужно для самообороны"

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что руководимый Коммунистической партией Китай стремится к мировому доминированию и следует противостоять этим усилиям. Такое мнение высказал дипломат, выступая на торжественном ужине в Нью-Йорке в Институте Гудзона.

"Коммунистическое правительство в Китае сегодня и народ Китая – это не одно и то же. Оно ищет и использует методы, которые создали проблемы для Соединенных Штатов и для всего мира, и мы все вместе должны противостоять этим вызовам", – отметил Помпео. .

Также он подчеркнул, что "более нереально игнорировать фундаментальные различия между системами в наших странах. (...) Различия в этих системах оказывают негативное влияние на национальную безопасность Америки".

По словам Помпео, президент Дональд Трамп забил тревогу по поводу Китая с первого дня своего пребывания на посту.

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"Сегодня мы наконец осознали, в какой степени Коммунистическая партия действительно враждебна Соединенным Штатам и нашим ценностям", – сказал он, добавив, что это понимание стало возможным "благодаря руководству президента Трампа".

"Коммунистическая партия Китая является марксистско-ленинской партией, ориентированной на борьбу и международное господство – достаточно просто прислушаться к словам их лидеров", - сказал госсекретарь.

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По его мнению, военный потенциал Китая "намного превышает то, что им нужно для самообороны".

В то же время Помпео сказал, что Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Китаем и хотят, чтобы там существовала открытая, конкурентная рыночная система, отношения с которой были бы взаимовыгодными. Он заявил, что первые шаги в этом направлении можно увидеть на первом этапе двухсторонней торговой сделки, которая близка к завершению.

"Я настроен оптимистически, считаю, что мы туда доберемся. Это хорошая вещь, место, где мы можем работать вместе. Я думаю, что это покажет наличие точек соприкосновения", – подчеркнул Помпео.

Напомним. ранее Помпео выступал против операции Турции в Сирии. Он отметил, что президент США Дональд Трамп при необходимости будет готов применить военную силу против Турции в ответ на ее действия в Сирии.

апомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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Китай компартия Помпео

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